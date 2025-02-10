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        Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:46
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        Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı
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        Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 9 kişiye yönelik polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.

        Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 105 tabanca fişeği ve 3 muşta ele geçirildi.

        Biri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan zanlılardan 8'i ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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