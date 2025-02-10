Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Biri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan zanlılardan 8'i ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 105 tabanca fişeği ve 3 muşta ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 9 kişiye yönelik polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.

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