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        Uludağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Uludağ'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:21
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        Uludağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Uludağ'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan hayır hizmetleri kapsamında yaban hayvanları da unutulmadı.

        Olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri iş birliği yaptı.

        Uludağ'ın birçok noktasına yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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