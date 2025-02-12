Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi

Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, "Diğer Yarım ", "Hayatının Hatası", "Dilek Taşı" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi şarkıları Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi.

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