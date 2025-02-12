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        Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:19
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        Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, "Diğer Yarım ", "Hayatının Hatası", "Dilek Taşı" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi şarkıları Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Sanatçı Müge Alpay'ın zaman zaman sergilediği keman performansı sanatseverlerden beğeni aldı.

        Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay ikilisi uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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