Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Selim P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil ile Volkan V. idaresindeki 43 AFL 997 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına savruldu.

Kazada, araçlardaki yolculardan Furkan K. (19) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye götürülen yaralılardan Furkan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.