Bursa Devlet Tiyatrosu, "Othello" oyununu sahneledi

Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in kaleme aldığı "Othello" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Nazım Hikmet Kültürevi'nde izleyiciyle buluşan, Vlad Trifaş'ın yönettiği, dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt ve ışık tasarımı ise Sinan Mahçup imzası taşıyan oyun, izleyenlerin beğenisini topladı.

İzleyiciyi bireysel hikayelerin yanı sıra güvensizlik, kıskançlık ve ihaneti evrensel anlatımla da buluşturan "Othello" oyununda Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Öykü Esendemir Örük, Çağrı Dulun, Akif Oktay, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Ceren Kayış Emine Irmak Bavkır, Ahmet Kızıl, Cengiz Bodur, İpek Abama, ve Baran Balkanlar rol alıyor.

Oyun, Nazım Hikmet Kültürevi'nde bugün ve yarın saat 20.30'da izlenebilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, yaptığı açıklamada, Othello'nun son üç sezondur Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde "kapalı gişe" oynadığını hatırlatarak, oyunun sahnelenmeye devam edileceğini söyledi.

Şehrin doğusu ve batısındaki sahnelerde oyunları tiyatroseverlerle buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Bunun ilk adımı da Nazım Hikmet Kültürevi oldu, heyecanlıyım. Bu programın süreklilik kazanmasını ve daha çok seyirciye ulaşmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.