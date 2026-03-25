        Bursa'da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında, kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

        Giriş: 25.03.2026 - 18:48 Güncelleme:
        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanını temizlediği sırada fenalaştı.

        Süleyman Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu olaydan bir süre sonra aynı kazanı temizlemeye çalışan Mikail Aktaş'ın (36) da baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

        Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada Süleyman Ç'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"

        Benzer Haberler

        Bursa'da erken doğum yaptığı bebeğini gömdüğü iddia edilen anne ve anneanne...
        Bursa'da erken doğum yaptığı bebeğini gömdüğü iddia edilen anne ve anneanne...
        7 yıl sonra gelen DNA gerçeği Bursa'da 2019'dan beri kayıp olan ve geçtiğim...
        7 yıl sonra gelen DNA gerçeği Bursa'da 2019'dan beri kayıp olan ve geçtiğim...
        Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 zanlı yakalandı
        Bursalı milli tekvandocu Antalya'daki turnuvada poomsae kategorisinde şampi...
        Bursalı milli tekvandocu Antalya'daki turnuvada poomsae kategorisinde şampi...
        Bursa'da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı
        Bursa'da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı
        Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
        Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti