Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda operasyon yaptı. Ekipler, 2 şüpheliyi yaklaşık 35 metre tünel içerisinde izinsiz kazı yaparken yakaladı. Yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

