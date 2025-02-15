"Mümine teyze"nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak

SEMİH ŞAHİN - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı mahalledeki evlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için mücadele eden Mümine Alpütrü, hak sahiplerini ikna ederek kentsel dönüşümün başlatılmasına öncülük etti.

Olası deprem riskine karşı eski yapıların tehlike arz ettiğini düşünen 64 yaşındaki Alpütrü, 2022'de Davutkadı Mahallesi'ndeki evinin kentsel dönüşümle yenilenmesi için talebini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a iletti.

Dönüşümün ada bazlı ve bölge sakinlerinin çoğunluğunun onay vermesi durumunda yapılabileceği cevabını alan Mümine Alpütrü, tek tek mahalle sakinleriyle görüşmeye başladı.

Mahalle sakinlerinin birçoğundan olumsuz yanıt alan Alpütrü, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tekrar hak sahipleriyle görüşme kararı aldı.

Onlara riskli yapılarda oturduklarını anlatan Alpütrü, uzun süren mücadelesinin ardından hak sahiplerini ikna etmeyi başardı.

Yıldırım Belediyesine yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından yıkım çalışması gerçekleştirilen bölgede, inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar için ilk beton döküldü.

- "Buraya depreme dayanıklı güzel siteler yapılacak"

Mümine Alpütrü, AA muhabirine, ailesinin 1951'de bu mahalleye yerleştiğini, doğduğundan beri burada yaşadığını söyledi.

Bölge sakinlerini ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Alpütrü, zorluklara rağmen kentsel dönüşümü başlattığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaşadıkları bölgedeki binaların çoğunun depreme dayanıklı olmadığını vurgulayan Alpütrü, "75 yaşında da 35 yaşında da ev var ama hiçbiri depreme dayanıklı değil. Bir deprem olduğu zaman bir tek canımız gitse bizim de canımız yanar. Buraya depreme dayanıklı güzel siteler yapılacak. Korkusuzca, huzurla oturmak varken neden diken üzerinde oturalım." ifadesini kullandı.

Hak sahiplerini ikna edinceye kadar kapı kapı dolaştığını dile getiren Alpütrü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok kişiyle konuştum. Kapı kapı da dolaştım. İnsan gördükçe durumu anlattım. Sonuçta bu aşamaya geldik. Burası yapıldıktan sonra diğer bölgelerden de bizim gibi önderlik yapan nice Mümine teyzeler çıksın. 6 Şubat depremlerinden önce başvurduk ama depremlerden sonra birçok kişi 'tamam' dedi. Deprem daha etkili oldu. Biz ne kadar söylesek de razı gelmeyenlerin depremden sonra fikirleri değişti. İlk önce can. '3 katlı yerim var, 4 katlı yerim var' değil, o yerlerde canları gittiğinde o daireler, o katlar neye yarar? Bizden sonra çocuklarımız, onlardan sonra da torunlarımız inşallah bu mahalleyi yaşatacaklar."

- "20 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor"

Kentsel dönüşüm alanında Mümine Alpütrü ile bir araya gelip çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da gayreti için Alpütrü'ye teşekkür etti.

Bu davranışın örnek teşkil ettiğini söyleyen Yılmaz, Alpütrü'nün gayretleri sonucu 20 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yılmaz, 290 hak sahibi ve 278 bağımsız bölümün tamamına yakınıyla uzlaşı sağlanıp dönüşüm çalışmasının başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sürecin başlangıcı bu bölgede yaşamış, çocukluğu burada geçmiş, gelin olmuş bir teyzemiz bu sürece öncülük etti. 'Ya müsaade et evlerimizi yenileyelim ya da kentsel dönüşüm yap' dedi. Ortak bir yol bulup hepimiz taşın altına elimizi koyduğumuzda bölgede dönüşüm sürecini başlatabileceğimizi söyledim. Başlangıçta bir iş çıkacağını düşünmemiştim ancak Mümine teyze çok dirayetli çıktı. Komşularıyla birlikte geldiler. İkna olduklarını söylediler. Kentsel dönüşümün temelini attık."

Bölgenin 50-60 yıllık bitişik nizam eski yapılarla çevrili olduğunu anlatan Yılmaz, dönüşümle yapılacak olan 238 konutun ve 4 bin metrekarelik park ve yeşil alanın bölgeye değer katacağını aktardı.