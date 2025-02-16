Bursa'da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tilci'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Büyüyen kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı.

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