Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile 16 ANB 647 plakalı araçta bulunan A.K, (45) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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