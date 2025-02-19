Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
R.A, yönetimindeki 34 GNV 117 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Ankara kara yolunda M.A, (27) yönetimindeki 16 ANB 647 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 16 ANB 647 plakalı hafif ticari araç da önündeki M.M, (43) yönetimindeki 16 BC 569 plakalı hafif ticari araca vurdu.
Kazada sürücüler ile 16 ANB 647 plakalı araçta bulunan A.K, (45) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.