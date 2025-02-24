BİSİAD, yapay zekanın iş süreçlerine etkisini masaya yatırdı

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) yönetim kurulu, Yapay Zekaya Yolculuk: Konseptlerden Dijital Dönüşüme "A Journey into AI: From Concepts to Digital Transformation" etkinliğine katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Açık Atölye'de gerçekleşen etkinlikte, yapay zekanın temel prensiplerinden iş dünyasındaki dönüşümüne kadar geniş bir perspektifte ele alındı.

Yapay zekanın gelişimi, farklı sektörlerdeki uygulamaları ve dijital dönüşüm süreçlerindeki stratejik rolünün ele alındığı programda Yapay Zeka Uzmanı (Chief AI Expert) Örsan Aytekin, katılımcılara bilgiler aktardı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, yapay zekanın iş dünyasındaki etkisine dikkat çekti.

Rekabet avantajını sürdürülebilir kılmak için dijital dönüşümün hızına ayak uydurmanın bir gereklilik olduğunu ifade eden Doğrul, "Yapay zeka teknolojileri, iş modellerini kökten değiştirirken bu süreci doğru anlamak ve iş süreçlerimize entegre etmek büyük önem taşıyor. BİSİAD olarak üyelerimizin ve sektörümüzün bu dönüşüme uyum sağlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.