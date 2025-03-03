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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 03:14 Güncelleme: 03.03.2025 - 03:33
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İstanbul Yolu Caddesi'nde Emre C. idaresindeki 34 AUZ 64 plakalı otomobil ile Tuncay Y. yönetimindeki 16 ANJ 207 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Hamiye C, Ahmet R.K. ve Bekir Y. yaralandı.

        Ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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