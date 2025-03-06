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        Bursa'da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 00:55 Güncelleme: 06.03.2025 - 01:06
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        Bursa'da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.

        Güneybudaklar Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede, evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli Şehriye Tekin'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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