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        Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 07:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:49
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        Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

        İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde D.İ. yönetimindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Aracın sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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