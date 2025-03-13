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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:50
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramalarda 520 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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