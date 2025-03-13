Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adreste yapılan aramalarda 520 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'yi takibe aldı.

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