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        MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 08:40 Güncelleme: 15.03.2025 - 08:46
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        MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, iftar programı düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Bursa MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri katıldı.

        MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, rahmet ve bereket ayı ramazanın manevi atmosferinde birlikte bu anlamlı programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirme fırsatı bulduklarını ifade eden Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin toplumun yapı taşının aile olduğunu ve bu kurumuna verilen değeri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

        Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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