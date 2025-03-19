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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:28
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

        Tarıkdaroğlu, Nilüfer ilçesindeki Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhane bölümündeki iftar programında burada kalan yaşlılarla bir süre sohbet etti.

        Zafer Tarıkdaroğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, birlikte iftar yaptıkları için onur ve gurur duyduğunu söyledi.

        Devlet olarak her şart ve zamanda yanlarında olduklarını belirten Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

        "Sizler bizim annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamızsınız. Bizler de sizlerin evladı, kardeşi ne sayarsanız. Devletin her zaman gece gündüz, 7 gün 24 saat kar, kış demeden her türlü şart, koşulda sizlerle beraber, sizlerin emrinde olacağından hiçbir zaman şüpheniz olmasın."

        Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de dua etmelerini isteyerek, Erdoğan'ın her koşul ve şartta hizmetlerin daha ileri gitmesi için gecesini gündüzüne kattığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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