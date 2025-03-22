Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 02:18 Güncelleme: 22.03.2025 - 02:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Dairede ikamet eden kadın, iki çocuğunu da alarak dışarı çıktı.

        Çevredeki iş yerinden gelen vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...

        Benzer Haberler

        Motokuryeler arasında kaza sonrası bıçaklı kavga kamerada; 1 yaralı
        Motokuryeler arasında kaza sonrası bıçaklı kavga kamerada; 1 yaralı
        Bursa'da motokuryeler arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı
        Bursa'da motokuryeler arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı
        Bursa'da hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi
        Bursa'da hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi
        Görev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti
        Görev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti
        Bursa'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis iste...
        Bursa'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis iste...
        Firari hükümlüler, sokakta yürürken yakalandı
        Firari hükümlüler, sokakta yürürken yakalandı