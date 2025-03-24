Kanseri iki kez yendikten sonra çalışmaya başladığı dernekte hastalara umut aşılıyor

BURCU İNANIR - Bursa'da iki kez yakalandığı kanseri yenen 53 yaşındaki Duygu Aytulun, çalıştığı Bursa Kanserle Savaş Derneğine gelen hastalara moral veriyor.

Uzun yıllar markette çalışan Aytulun, 2012'de egzama şüphesiyle gittiği hastanede üçüncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastaneden çıkıp tekrar işe giden Aytulun, durumun ciddiyetini, raporu gösterdiği bir arkadaşının açıklamasıyla anladı.

Muayene ve tetkiklerden sonra bir memesi alınan ve kemoterapiye başlayan Aytulun, bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak zor günler yaşadı.

Aytulun, yaklaşık 9 aylık tedavisinin ardından yapılan üç aylık kontrollerde kanserli hücrelerin akciğerine de sıçradığını öğrendi. İkinci kez ameliyat ve kemoterapi süreci geçiren Aytulun, 6 ay süren tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına yeniden kavuştu.

Daha sonra 2015 yılında Bursa Kanserle Savaş Derneğinde çalışmaya başlayan iki çocuk annesi Aytulun, hem derneğe gelenlere hem de gerçekleştirdiği hastane ziyaretleriyle hastalara moral aşılıyor.

Duygu Aytulun, AA muhabirine, 2012'de doktorunun acil müdahalede bulunulması gerektiğini söylemesiyle tedavi sürecinin başladığını anlattı.

Ameliyattan sonra 8 seans kemoterapi aldığını belirten Aytulun, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan bu süreçte çok zorluk çektiğini söyledi.

Aytulun, kemoterapi sonrasındaki sürece değinerek, özellikle saçlarının döküldüğü dönemde çok üzüldüğünü vurguladı.

İyileştiğini düşünürken kontrollerde akciğerinde metastaz görüldüğünü dile getiren Aytulun, tüm sürecin yeniden başladığını ifade etti.

Aytulun, kemoterapi seanslarına tek başına gidip geldiğini söyledi.

Hastalık sürecinde kendini yeniden tanıdığını ve insanlara "hayır" demeyi öğrendiğini ifade eden Aytulun, "Önce ben. Önce ben olmazsam benim çocuklarım da olmaz, ailem de olmaz, arkadaşlarım da olmaz. 'Önce ben' dedim. Bu şekilde devam ettim. Hiç ümidimi kaybetmedim." dedi.

Bursa Kanserle Savaş Derneğine katılmadan önce sosyal çevresinin olmadığını anlatan Aytulun, derneğe katıldıktan sonra yeni arkadaşlar edindiğini, sevmenin sevilmenin ne olduğunu gördüğünü söyledi.