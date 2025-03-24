Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kanseri iki kez yendikten sonra çalışmaya başladığı dernekte hastalara umut aşılıyor

        BURCU İNANIR - Bursa'da iki kez yakalandığı kanseri yenen 53 yaşındaki Duygu Aytulun, çalıştığı Bursa Kanserle Savaş Derneğine gelen hastalara moral veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanseri iki kez yendikten sonra çalışmaya başladığı dernekte hastalara umut aşılıyor
        ABONE OL

        BURCU İNANIR - Bursa'da iki kez yakalandığı kanseri yenen 53 yaşındaki Duygu Aytulun, çalıştığı Bursa Kanserle Savaş Derneğine gelen hastalara moral veriyor.

        Uzun yıllar markette çalışan Aytulun, 2012'de egzama şüphesiyle gittiği hastanede üçüncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastaneden çıkıp tekrar işe giden Aytulun, durumun ciddiyetini, raporu gösterdiği bir arkadaşının açıklamasıyla anladı.

        Muayene ve tetkiklerden sonra bir memesi alınan ve kemoterapiye başlayan Aytulun, bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak zor günler yaşadı.

        Aytulun, yaklaşık 9 aylık tedavisinin ardından yapılan üç aylık kontrollerde kanserli hücrelerin akciğerine de sıçradığını öğrendi. İkinci kez ameliyat ve kemoterapi süreci geçiren Aytulun, 6 ay süren tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına yeniden kavuştu.

        Daha sonra 2015 yılında Bursa Kanserle Savaş Derneğinde çalışmaya başlayan iki çocuk annesi Aytulun, hem derneğe gelenlere hem de gerçekleştirdiği hastane ziyaretleriyle hastalara moral aşılıyor.

        Duygu Aytulun, AA muhabirine, 2012'de doktorunun acil müdahalede bulunulması gerektiğini söylemesiyle tedavi sürecinin başladığını anlattı.

        Ameliyattan sonra 8 seans kemoterapi aldığını belirten Aytulun, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan bu süreçte çok zorluk çektiğini söyledi.

        Aytulun, kemoterapi sonrasındaki sürece değinerek, özellikle saçlarının döküldüğü dönemde çok üzüldüğünü vurguladı.

        İyileştiğini düşünürken kontrollerde akciğerinde metastaz görüldüğünü dile getiren Aytulun, tüm sürecin yeniden başladığını ifade etti.

        Aytulun, kemoterapi seanslarına tek başına gidip geldiğini söyledi.

        Hastalık sürecinde kendini yeniden tanıdığını ve insanlara "hayır" demeyi öğrendiğini ifade eden Aytulun, "Önce ben. Önce ben olmazsam benim çocuklarım da olmaz, ailem de olmaz, arkadaşlarım da olmaz. 'Önce ben' dedim. Bu şekilde devam ettim. Hiç ümidimi kaybetmedim." dedi.

        Bursa Kanserle Savaş Derneğine katılmadan önce sosyal çevresinin olmadığını anlatan Aytulun, derneğe katıldıktan sonra yeni arkadaşlar edindiğini, sevmenin sevilmenin ne olduğunu gördüğünü söyledi.

        - "Sen benim yanımda olsan daha mutlu olurum"

        Aytulun, dernekte sekreterlik yaptığını, evrak işleriyle ilgilendiğini ve vakit buldukça hastalara çorba dağıtmaya gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Çorbayı verirken bir teyze tanıdık geldi. Dedim ki teyze geçmiş olsun, rahatsızlığın ne. Oğlu dedi ki ameliyat olacak, meme kanseri. Şimdi kontrollerimizi yaptırıyoruz kalp için. Teyzeye, teyze bak ben de senin gibiydim, hiç korkma, hiç üzülme dedim. Oğlu, o mezar yerini bile hazırladı dedi. Nasıl dedim. Oğlu, hep mezar yeri alalım, işte öyle olur, böyle olur diyor dedi. O zaman sen ayağa kalkamazsın dedim. Hiçbir şekilde bunları takmayacaksın. Anı yaşa, geleceği hiç düşünme, sağlıklısın, ayaktasın, ameliyat olacaksın. Güzel günler göreceksin. Hep gül tamam mı dedim. Sonra baktı bana, iyi ki seni görmüşüm dedi. Sen benim yanımda olsan daha mutlu olurum dedi. O teyze ben konuşurken bakıyorum gözlerinin içi gülüyor. Onlara moral oluyor, umut oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

        - Erken teşhis hayat kurtarıyor

        Kanserde erken teşhis ve moralin önemine dikkati çeken Aytulun, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Erken teşhis hayat kurtarır biliyorsunuz. Muayenelerini eksik etmesinler. Özellikle kadınlar 40 yaşından önce ve sonra kontrollerini eksik etmesinler. Bu hastalıkta gezmek, gülmek çok önemli. Hayatta başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için anı yaşayıp gülmek, eğlenmek, gezmek bizim için çok önemli. Özellikle bizim gibi hastalar için bunlar çok önemli."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Bursa Orman Fidanlığında 65 yıllık tecrübeyle yılda 2 milyonu aşkın fidan ü...
        Bursa Orman Fidanlığında 65 yıllık tecrübeyle yılda 2 milyonu aşkın fidan ü...
        Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı
        Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı
        Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği; CHP İl Başkanı gözünden yaralandı, çok sayı...
        Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği; CHP İl Başkanı gözünden yaralandı, çok sayı...
        Kafenin çocuk oyun alanında çıkan yangın söndürüldü
        Kafenin çocuk oyun alanında çıkan yangın söndürüldü
        Tüfekli cinayet kamerada
        Tüfekli cinayet kamerada
        İznik Gölü'nde seyirlik manzara
        İznik Gölü'nde seyirlik manzara