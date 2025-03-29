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        Bursa'da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedavi gören bebek, eve getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:56
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        Bursa'da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedavi gören bebek, eve getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

        Gece saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle kentteki özel bir hastanenin acil servisine götürülen 2 aylık Alparslan Solak, burada yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi.

        Anne Selvi Solak, sabah saatlerinde bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Eve gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Selvi ve Ender Solak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Alparslan Solak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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