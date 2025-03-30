MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da partisinin bayramlaşmasında konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP'nin Saraçhane tiyatrosunun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu karanlık hesabın sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililere hitap eden Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısının ülkenin iç barışı ve birliğini hedef aldığını söyledi.

Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisinin, "yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, suçlarını örtbas etmek için korsan bir adalet arayışına giriştiğini" belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu kaydetti.

Türk devletinin algılara yenilmeyeceğini, hırsızın arsızlaşmasına müsaade etmeyeceğini dile getiren Büyükataman, "Sokaklarda maskeli provokatörlerin kahraman Türk polisine yönelik gerçekleştirdiği baltalı ve asitli saldırıların birinci derece suçlusu, Ekrem İmamoğlu'na oturduğu koltuğun diyetini ödemek uğruna kontrolü kaybeden CHP Genel Başkanıdır." diye konuştu.

- "Terör örgütünün Türk devletine teslim olmak dışında bir çaresi kalmamıştır" Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sokak çağrılarının karşısında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu: "CHP'nin Saraçhane tiyatrosunun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu karanlık hesabın sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir. Türk milleti, istiklal ve istikbalini hedef alan bu girişimlere müsaade etmeyecek, Cumhur İttifakı bu dış bağlantılı terör ve yolsuzluk şebekesine sonuna kadar direnecektir. CHP'ye tavsiyemiz, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vereceği karara saygı duymaları, sokak dilinden vazgeçmeleridir." Terör örgütü PKK'nın şartsız bir şekilde feshedilmesi gerektiğini belirten Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefinin millet tarafından sahiplenildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: