Bursa'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 78 DA 315, 34 DK 3062, 34 HUY 924 ve 34 HEL 335 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı.
Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.
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