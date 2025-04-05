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        Bursa'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 02:14 Güncelleme: 05.04.2025 - 02:14
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        Bursa'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

        İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 78 DA 315, 34 DK 3062, 34 HUY 924 ve 34 HEL 335 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı.

        Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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