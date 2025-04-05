Bursa Valisi Ayyıldız, kentin fethinin 699. yıl dönümüyle ilgili mesaj yayımladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kentin fethinin 699. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ayyıldız mesajında, 1326 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilen Bursa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti ve büyük medeniyet yolundaki ilk adımların atıldığı yer olduğunu belirtti.

Bursa'nın sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı yer olması dışındaki önemini de vurgulayan Ayyıldız, "Türk milletinin adalet ve hoşgörü anlayışını, medeniyetini dünyaya tanıttığı ilk topraklardır. Orhan Gazi’nin zaferi, büyük bir devletin doğuşunu simgelerken, Bursa bu büyük mirası her köşesinde taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Bursa'nın bir medeniyet olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bursa, Osman Gazi'nin rüyası, Edebali’nin duası, Emir Buhari’nin yanan kandilidir. Veliler şehrinin kandili kıyamete kadar da yanmaya devam edecektir. Bugün bizlere düşen görev, bu kadim Osmanlı şehrini bu ruha uygun şekilde sürekli ihya ve inşa etmek olacaktır. Ecdat yadigarı Bursa’nın 699. fetih yıl dönümünde, başta Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmetle anıyor, bu şehri bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."