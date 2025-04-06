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        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş hareketliliği sürüyor

        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:04
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        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş hareketliliği sürüyor
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        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatili dönüşü için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde yoğunluk oluşturdu.

        Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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