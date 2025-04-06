Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş hareketliliği sürüyor
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatili dönüşü için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde yoğunluk oluşturdu.
Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.
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