Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş hareketliliği sürüyor

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatili dönüşü için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.