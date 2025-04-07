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        BUÜ Merkezi Derslik Binası çok sayıda öğrenciyi bir araya getirecek

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Merkezi Derslik Binası, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 2 bin 500'den fazla öğrenciye aynı anda hizmet verebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:45
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        BUÜ Merkezi Derslik Binası çok sayıda öğrenciyi bir araya getirecek
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Merkezi Derslik Binası, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 2 bin 500'den fazla öğrenciye aynı anda hizmet verebilecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanmak üzere olan projeyle BUÜ öğrencilerinin ortak derslerde bir araya gelmesi sağlanarak zaman ve mekandan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi misyonu doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        İnşaatında sona yaklaşılan binanın toplam dört katlı olacağını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezi derslik binasında 9 amfi derslik, 5 derslik, 7 laboratuvar, 1 kafe, 35 akademik ve idari personel odası, 3 salon, 11 toplantı salonu, 3 yemek salonu ile sergi, arşiv ve depo gibi alanların bulunacağını açıkladı.

        Yılmaz, merkezi dersliklerin ABD ve Avrupa'da yaygın olmasına karşın Türkiye'de birkaç üniversitede bu uygulamaya geçildiğini dile getirerek, bu sistemle bir ders için farklı fakültelerde, farklı sınıflarda ve farklı akademisyenlerden yararlanmak yerine tüm öğrencilerin tek bir sınıfta, tek bir hocadan ders alabileceğinin altını çizdi.

        Prof. Dr. Yılmaz, bu sistemle 50 kişilik sınıfların bir araya toplanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "En az 5 sınıfı bir araya getireceğiz. Böylelikle öğrenci hangi saati uygun ise, o saatte derse girebilecek. Temel dersleri ve bunların laboratuvarlarını merkezi dersliklerde toparlayacağız. Bu kıymetli projenin inşaatı uzun süredir devam ediyordu. Bitirmek bizlere nasip oldu. Projede emeği bulunan eski rektörlerimiz ve yöneticilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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