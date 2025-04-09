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        Bursa'da kaza yapan servis minibüsünde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı

        Bursa'da alt geçidin duvarına çarpan servis minibüsünde sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 07:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:07
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        Bursa'da kaza yapan servis minibüsünde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı
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        Bursa'da alt geçidin duvarına çarpan servis minibüsünde sıkışan sürücü yaralandı.

        Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Fatih K. (43) idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis minibüsü yol kenarındaki alt geçidin duvarına çarptı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Araç içinde sıkışan sürücü Fatih K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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