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        Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılı etkinliklerle kutlanacak

        Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50'nci yıl kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:21
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        Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılı etkinliklerle kutlanacak
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        Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50'nci yıl kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri yapacak.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun yıldönümü için 2024-2025 eğitim öğretim yılının başından itibaren yapılan etkinlikler, kuruluş günü 11 Nisan'daki programlarla sürecek.

        SOLOTÜRK'ün BUÜ adına özel bir uçuş gösterisi de yapacağı etkinlikte vefa ödülleri töreni, sergi, konser ve farklı programlar yer alacak.

        SOLOTÜRK'ün "50. Yıl Uçuşu" adıyla Bursa semalarını renklendireceği gösteriyi, Görükle Kampüsü çim alandaki buluşma noktasından tüm vatandaşlar izleyebilecek.

        Gösteri uçuşunun ardından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde devam edecek etkinliklerde, ziyaretçileri, üniversitenin 50 yıllık geçmişini anlatan özel bir sergi karşılayacak.

        Halk oyunları topluluğunun gösterisi ile devam edecek programda BUÜ'de görev yapan tüm rektörler ve aileleri için "Vefa Ödülleri" takdim edilecek.

        Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin konser vereceği etkinlik, 50. yıl pastasının kesilmesi ve o güne özel hazırlanan Bursa Türküsü'nün icrasıyla sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Bursa'nın ilk, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Bursa Uludağ Üniversitesinin 50'inci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için sene başından beri yoğun bir çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

        Yıl içerisinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerine değinen Yılmaz, "11 Nisan olan kuruluş günümüz için ise çok daha özel bir program organize ettik. Bursalı hemşehrilerimizi SOLOTÜRK gösterisini seyretmek için kampüsümüze bekliyoruz. Ayrıca sonraki etkinlikler için de şehir paydaşlarımızı ve öğrencilerimizi farklı kutlama programlarına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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