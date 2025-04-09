Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılı etkinliklerle kutlanacak

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50'nci yıl kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri yapacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun yıldönümü için 2024-2025 eğitim öğretim yılının başından itibaren yapılan etkinlikler, kuruluş günü 11 Nisan'daki programlarla sürecek.

SOLOTÜRK'ün BUÜ adına özel bir uçuş gösterisi de yapacağı etkinlikte vefa ödülleri töreni, sergi, konser ve farklı programlar yer alacak.

SOLOTÜRK'ün "50. Yıl Uçuşu" adıyla Bursa semalarını renklendireceği gösteriyi, Görükle Kampüsü çim alandaki buluşma noktasından tüm vatandaşlar izleyebilecek.

Gösteri uçuşunun ardından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde devam edecek etkinliklerde, ziyaretçileri, üniversitenin 50 yıllık geçmişini anlatan özel bir sergi karşılayacak.

Halk oyunları topluluğunun gösterisi ile devam edecek programda BUÜ'de görev yapan tüm rektörler ve aileleri için "Vefa Ödülleri" takdim edilecek.