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        Bursa'da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı

        Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:43
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        Bursa'da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı
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        Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çektikleri görüntüleri Yeşilçam filmlerindeki kabadayı sahnelerinden sesler kullanarak sosyal medyadan paylaşan 3 firari hükümlünün birlikte kiralık araçlarla dolaştıklarını tespit etti.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan, uzun süre konakladıkları adresleri bulunmayan Miran Uykur (24), Emir Karakaya (25) ve Mahsun Salçın (28) polis ekiplerince Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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