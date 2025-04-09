Bursa'da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan, uzun süre konakladıkları adresleri bulunmayan Miran Uykur (24), Emir Karakaya (25) ve Mahsun Salçın (28) polis ekiplerince Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde yakalandı.

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