BBDSO, Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser düzenledi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser gerçekleştirdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser gerçekleştirdi.
Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Ayhan Kızıl'ın vefatının 10'uncu yılında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Naci Özgüç yönetti.
Konserde, Gustav Mahler'in "Senfoni No: 5" eseri seslendirildi.
Gecenin sonunda orkestra ve şef müzikseverler tarafından alkışlandı.
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