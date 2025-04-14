Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını yarın açıyor

Bursa'da yarın kapılarını açacak 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF), dünyada özellikle akıllı mobilya moda ve trendlerine yön verecek.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki firmalar, dünyanın her yerinden sektör temsilcilerini ve tüketicileri 15-19 Nisan tarihleri arasında açılacak fuarda ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yıllık mobilya ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayan İnegöl'de yaklaşık 5 bin mobilya üreticisi ve 1000'in üzerinde mobilya mağazasıyla, dünyadaki özellikle akıllı mobilya trendlerini de yönlendiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından düğün ve evlerini yenilemek için gelenlere perakende satış da yapılan ilçede 52'ncisi açılacak MODEF 15-19 Nisan tarihleri arasında görülebilecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine uluslararası fuarın yarım asırdan fazla bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Taban, fuar alanında 150 firmanın yer alacağını belirterek, "İnegöl'ümüzde sadece fuar alanı içerisinde 150 ayrı firmamızın yer aldığı, ancak tabii şehrimizde 5 bin mobilyacımızın yer aldığı ve bütün şehrin de fuar hüviyetine kavuştuğu bir ortamda fuarımızı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Tabii İnegöl mobilyası özellikle dünyanın 150 ülkesine ihraç ediliyor ve her geçen gün de bu ihracat rakamlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ben tüm bu konudaki heyetleri, ticari heyetleri, alım heyetlerini ve vatandaşlarımızı bu fuara davet ediyorum. İnegöl modanın, mobilyanın belirleyicisi, başkenti, aynı zamanda tabii İnegöl'e gelmişken İnegöl'ümüzün doğasını, İnegöl köftesini, Oylat kaplıcalarını da gezmelerini tavsiye ediyorum ziyaretçilerin."

"Şehrimiz özellikle doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir şehir. İnegöl Belediyesi olarak bu konuda gerek kaymakamlığımız ve gerek tüm odalarımızla beraber hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizdeki tüm işletmeler mobilya fuarını aslında İnegöl'ün bir düğünü gibi değerlendirir. Dolayısıyla bu noktada tüm şehri buna hazırlıyoruz.

Şehrimiz yüzde 50'si ormanlarla kaplı, yaylalarıyla, termal sularıyla, kaplıca sularıyla meşhur bir şehir. Aynı şekilde gastronomi turizmi noktasında da 200'ün üzerinde yemek zenginliğinin bulunduğu, başta İnegöl köftesi olmak üzere pek çok lezzete burada erişebilecekler ziyaretçilerimiz. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı davet etmiş olalım. Müşterilerimiz, vatandaşlarımız İnegöl'de çok seçkin ürünler, her bütçeye uygun ürünler özellikle günümüz teknolojilerine uygun hale getirilmiş akıllı ve fonksiyonel ürünleri burada bulabilecekler. Dolayısıyla özellikle evlenecek çiftlerimizin de bu alanda hizmet veren işletmelerin de mutlaka bu fuarı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de mobilya öncelikli olarak İnegöl'den alınır."