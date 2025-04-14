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        Bursa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

        Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" kapsamında Bursa'da dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:34
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        Bursa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül töreni düzenlendi
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        Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" kapsamında Bursa'da dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Bağımlılıkla mücadele bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması, öğrencilerin bu konudaki duyarlılığının artırılarak sanatsal ve edebi yönlerinin desteklenmesi amacıyla yarışma düzenlendi.

        İl genelinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler, Barış Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

        Törende konuşma yapan Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasının temel hedefleri iyi, sağlıklı genç nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır." dedi.

        Yapılan her çalışmanın gelecek nesiller için umut olduğunu ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

        "Bu yolda yaptığımız her çalışma sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir umut, bir gelecek yatırımıdır. Gençlere ulaşmak, onları tertemiz mücadele sürecine dahil etmek ve onları sağlıklı yaşamın birer sözcüsü olarak görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu yıl yarışmamıza Bursa ve ilçelerimizden 1000'e yakın eser başvurusu yapıldı. Her biri büyük bir emekle hazırlamış olan bu eserler bağımlılıkla mücadelenin sanatsal boyutlarına ne kadar güçlü bir katkı sağladığını gösteriyor."

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Yeşilay Şube Başkanı Suat Arvas, yarışmada başarı kazanan öğrencilere ödül verdi.

        Törene, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarışmada başarı kazanan öğrencilerin aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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