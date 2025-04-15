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        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Turizm Haftası mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:34
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        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Turizm Haftası mesajı
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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ayyıldız, mesajında, Turizm Haftası'nın toplumda turizm bilincini artırmak, iç turizmi canlandırmak, halkı turizm hareketlerine teşvik etmek ve Bursa'nın zengin kültürel mirasını tanıtmak adına büyük bir önem taşıdığını bildirdi.

        Bursa'nın binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Ayyıldız, şunları ifade etti:

        "Osmanlı'ya başkentlik yapmış, doğasıyla ve kültürel zenginlikleriyle göz kamaştıran Bursa, kayak turizminden termal turizme, inanç turizminden tarih ve doğa turizmine kadar geniş bir yelpazede potansiyele sahiptir. Uludağ'ın beyaz örtüsünden termal sulara, ipeğinden kestane şekerine, İznik çinisinden tarihi hanlarına kadar sayısız değer bu topraklarda hayat bulmuştur."

        Ayyıldız, Bursa'nın adeta bir açık hava müzesi görünümünde olduğunu ve camileri, türbeleri, medreseleri, hamamları ve çarşılarıyla ziyaretçilerine geçmişin izlerini yaşattığını aktardı.

        Bu mirasın tanıtımı ve korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Amacımız halkımız, yerel yönetimlerimiz, esnafımız ve tüm turizm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek, Bursa'nın sahip olduğu değerleri sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşımaktır. Turizmin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal kalkınmada da önemli bir rol oynadığını unutmamalıyız. Turizm Haftası'nın daha verimli, bilinçli ve güçlü adımların atıldığı bir sürece vesile olmasını diliyor, ilimizin turizmdeki başarı tablosunda imzası olan başta sektör çalışanları olmak üzere tüm işletmelere hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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