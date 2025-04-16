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        Bursa'da kazada ölen polis memurunun ailesi için yardım kampanyası başlatıldı

        Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in ailesine maddi destek olmak için yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:03
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        Bursa'da kazada ölen polis memurunun ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
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        Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in ailesine maddi destek olmak için yardım kampanyası başlatıldı.

        Kentteki hastanede tedavi gören bebeğine otomobiliyle anne sütü götürürken başka bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli 29 yaşındaki Bilal Keskin'in geride kalan ailesine maddi açıdan destek sağlamak amacıyla Bursa Valiliğinin olurlarıyla yardım toplama kampanyası düzenlendi.

        Yardım kampanyasının 27 Nisan'a kadar devam edeceği öğrenildi.

        Hastanede tedavi gören 4 günlük bebeğine anne sütü götüren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin'in kullandığı otomobil, 18 Ocak'ta Osmangazi ilçesinde başka bir aracın çarpmasıyla aydınlatma direğine vurmuştu.

        Kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Keskin'in cenazesi, 19 Ocak'ta memleketi Giresun'da toprağa verilmişti.

        Keskin'in kullandığı otomobile çarparak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Nazif S'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan takdir indirimiyle verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar kapsamında değerlendirilerek 106 bin lira adli para cezasına dönüştürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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