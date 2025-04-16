Bursa'da kazada ölen polis memurunun ailesi için yardım kampanyası başlatıldı

Keskin'in kullandığı otomobile çarparak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Nazif S'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan takdir indirimiyle verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar kapsamında değerlendirilerek 106 bin lira adli para cezasına dönüştürülmüştü.

Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in ailesine maddi destek olmak için yardım kampanyası başlatıldı.

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