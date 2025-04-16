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        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 1 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

        Bursa'nın Gürsu İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Işık, 1 yıllık çalışmaları ile 2025 yılı projelerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:03
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        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 1 yıllık çalışmalarını değerlendirdi
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        Bursa'nın Gürsu İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Işık, 1 yıllık çalışmaları ile 2025 yılı projelerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Işık , görevde üçüncü dönemin ilk yılını değerlendirdiği basın toplantısında basın mensupları ile Gürsu Mesire Alanı Kır Lokantasında bir araya geldi.

        Devam eden projeler hakkında açıklama yapan Işık, bir yıl içinde vaat ettikleri 28 projenin 9 tanesinin bitirildiğini, vaat dışında 5 projeyi de başarı ile tamamladıklarını ve 3 projenin ise devam ettiğini belirterek 1 yıl içerisinde vaat edilen projelerin yüzde 32'sinin tamamlandığını vurguladı.

        Işık, yeni dönemdeki odak projelerinin, tarım, çevre, kent estetiği ve sosyal belediyecilik, teknolojik projeler olacağını dile getirdi.

        Tarımla ilgili çalışmalarına değinen Işık, şu ana kadar 680 bin avro destek aldıklarını vurguladı.

        Başkan Işık, geçen dönemde kurulan Kolektif Kariyer Merkezi'yle 4 yılda 4 bine yakın vatandaşa iş bulduklarını, 5 bin gence danışmanlık verilip 100 istihdam buluşması gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Gürsu’da çevre yatırımlarını ve projelerini aktaran Mustafa Işık, kullanılmış kıyafet ayakkabı ve giysilerin toplanması için verilen ihaleyle 5 milyon 616 bin gelir sağladıklarını, bu kampanya ile 17 futbol sahası büyüklüğünde toprağı kurtarmış olduklarını aktardı.

        Işık, Milli Parklar tarafından standartlara uygundur görüşü verilen butik bir hayvanat bahçesi yapılacağını da dile getirdi.

        Yeni dönemde sosyal belediyecilik alanında özellikle yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Işık, yerel kalkınmaya somut destekler ürettiği için Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2024 Altın Karınca ödülü kazanan Genç Dijital Girişimcilik Projesi'nin de kazanımlar sağladığını belirtti.

        Kent Meydanı projesi hakkında da son durumu özetleyen Başkan Işık, Uzun, zor ve çetrefilli bir süreci geride bıraktıklarını, 550 hissedarı bir araya getirip kamulaştırma sürecini sürdürdüklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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