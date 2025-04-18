"Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" oyunu Bursa'da sahnelendi Yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyunu Bursa'da sahnelendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.04.2025 - 03:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 03:03 facebook

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