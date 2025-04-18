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        "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" oyunu Bursa'da sahnelendi

        Yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyunu Bursa'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 03:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 03:03
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        "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" oyunu Bursa'da sahnelendi
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        Yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyunu Bursa'da sahnelendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Erdem Avşar'ın çevirmenliğini üstlendiği oyunu Murat Daltaban yönetti.

        Oyunda, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı rol aldı.

        Oyuncu ve senarist Isobel McArthur'un komediye dönüştürdüğü iki perdelik oyun, 140 dakika sürdü ve izleyicilerin beğenisi topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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