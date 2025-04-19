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        Bursa'da jandarma 2 bin 425 kişiye trafik güvenliği eğitimi verdi

        Bursa'da trafik ve otoyol jandarması ekipleri 2 bin 425 kişiye temel trafik kuralları ve trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine yönelik uygulamalı trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:00
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        Bursa'da jandarma 2 bin 425 kişiye trafik güvenliği eğitimi verdi
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        Bursa'da trafik ve otoyol jandarması ekipleri 2 bin 425 kişiye temel trafik kuralları ve trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine yönelik uygulamalı trafik eğitimi verdi.

        Kent Meydanı'na getirilen mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile katılımcılara uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Simülasyon aracının içerisinde uygulamalı olarak 887'si öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 425 kişiye temel trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

        Etkinlik sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, geleceğin sürücüleri olan çocuklara yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin artarak devam edeceği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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