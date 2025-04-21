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        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:30
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        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

        R. Y. idaresindeki 16 BOZ 603 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi'nden Mudanya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen R.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

        R.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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