Bursa'da 8 kedi yavrusu öldürülmüş halde bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde 8 kedi yavrusunun kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde 8 kedi yavrusunun kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.
Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'taki apartmanın bahçesinde kedileri beslemeye giden Müşerref Sabitoğlu, hayvanların hareketsiz yattığını fark etti.
Buradaki 10 kediden 8 yavrunun kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gören Sabitoğlu, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattığı öğrenildi.
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