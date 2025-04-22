Bursa'da 8 kedi yavrusu öldürülmüş halde bulundu

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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