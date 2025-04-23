Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınması öneriliyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, zirai dondan etkilenen özellikle ceviz, kiraz, kayısı ve nektarin üreticilerinin zarar gören bitkileri tedavi etmeleri gerektiğini belirtti.

Çakmak, AA muhabirine, Bursa'nın tarımsal katma değer yönünden 6'ncı büyük kent olduğunu söyledi.

Çakmak, 366 bin hektarlık alanda özellikle ihracata dayalı sebze ve meyvelerin yetiştirildiğini ifade ederek, bu katma değerli ürünlerin korunması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve zirai don nedeniyle sahaya inerek araştırma yaptıklarını anlatan Çakmak, çalışmalar neticesinde Bursa Ovası'ndaki bazı tarımsal ürünlerde zarar oluştuğunu gördüklerini kaydetti.

Çakmak, Bursa Ovası'nın alçak kesimlerinde yüzde 30, yüksek kesimlerde ise yüzde 100'e varan zararların oluştuğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an için zeytin ve incirde fazla bir zarar görünmüyor ancak şeftali, nektarin, kiraz gibi ürünlerde daha çok zarar var. Bu bölgemiz coğrafi işaretli olan sebzelerin yoğun olduğu bölge. Çok şükür ki sebzelerin daha tarlaya dikim zamanı henüz gelmedi. 15 gün sonra bu afet olsaydı sebzelerde de ciddi oranlarda zarar meydana gelebilecekti. En azından sebzelerimizde, domates, biber, patlıcan, enginar gibi ürünlerimizde zarar, tarlaya dikim döneminde olmadığı için oluşmadı."

Çiftçinin Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kurumlarına başvurarak zarar tespit çalışması başlatması gerektiğini vurgulayan Çakmak, Bursa'da özellikle ihraç edilen bazı meyvelerin zarar gördüğünü belirterek, "Ziraat odalarıyla sürekli istişare halindeyiz. Sahayı dolaşıyoruz. Özellikle ihracata dayalı ürünlerde zarar meydana geldi. İhraç yapılan ürünlerin ihracat miktarlarında azalmalar meydana gelecek." dedi. - Çiftçilere önerilerde bulundu Çakmak, üreticinin zarar gören tarım ürünlerini tedavi edici önlemler alması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Çiftçilerimizin zarar gören ağaçlarda tedavi edici, su kaybını giderici önlemler alması gerekiyor. Toprağı doyurarak, onların suyunu tekrar alması, zarar gören dalların budanarak bitkinin hızlı şekilde kendini toparlayıcı besin takviyeleriyle yeniden eski formuna kavuşması için de gerekli önlemler alınmalı. Çiftçinin yanındayız. Çiftçi varsa biz varız. Çiftçi varsa bu ülke insanı doyacaktır. O yüzden aslında sorun sadece çiftçinin sorunu değil, hepimizin sorunudur. Tüketicimizin de sorunudur. Toplumumuzun da çiftçiye bu gözle bakması gerekiyor. Çiftçinin oluşan bu zararına toplumumuzun da sahip çıkması gerekiyor.