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        Bursa'da "Dirençli Kentler Zirvesi" düzenlendi

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla "Şimdi Dönüşüm: Dirençli Şehirler, Yenilikçi Yarınla" mottosuyla Dirençli Kentler Zirvesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:30
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        Bursa'da "Dirençli Kentler Zirvesi" düzenlendi
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        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla "Şimdi Dönüşüm: Dirençli Şehirler, Yenilikçi Yarınla" mottosuyla Dirençli Kentler Zirvesi düzenlendi.

        Bursa Business School'da gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 3 No'lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, kentsel dönüşümün herkes tarafından gündemde tutulması adına bu organizasyonu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu coğrafyada, kentlerin karşı karşıya kaldıkları zorlukların bilincinde olduklarını belirten Akça, "İklim değişikliğinden doğal afetlere, kentleşmeye, sosyoekonomik eşitsizlikler gibi pek çok faktörün şehirlerimizin sürdürülebilirliğini etkilediğinin farkındayız. Bu manada dirençli şehir kavramı geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir çerçeve sunuyor bize." dedi.

        Akça, dirençli kentlerin şok anlarına ve strese karşı dayanıklı kalmayıp aynı zamanda bu tür olayların sonucunda hızlı toparlanabilen, öğrenen, adapte olabilen şehirler manasına da geldiğini aktardı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu konuda çeşitli tecrübeler edindiklerini ifade eden Akça, şunları kaydetti:

        "Yeni 6 Şubatlar yaşamamak için yerel yönetimlerimizle, sektör temsilcilerimizle, sektörle birlikte elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız, çalışmaya da devam ediyoruz. Bakanlık olarak Bursa'nın İstanbul'dan bizim için bir farkı yok. Benzer nitelikte inşallah en kısa sürede burayı destekleyeceğiz özellikle finans anlamında. Bununla alakalı görüşmeler sürüyor. "

        BTSO Başkanı İbrahim Burkay da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

        Burkay, şehirlere sadece yollar ve binalar yapmanın bir anlam ifade etmediğinin altını çizerek gerçek anlamda yenilikçi fikirlerle, güçlü bir vizyonla ve ortak aklın sinerjisiyle şehirleri geliştirmenin gerekliliğini anlattı.

        Şehirleşmenin, salt nüfus artışının ötesinde köklü bir medeniyetin inşası olduğunu dile getiren Burkay, "Dirençli kentler, yaşanabilir kentler bizim bir numaralı hedefimiz çünkü kalkınmanın sadece ekonomik başarıyla geleceğine inanmıyoruz. Kalkınmanın yanına bu sefer gelişmişliği koymamız lazım. İşte bu ancak planlamayla olur. Planlama yapamadığınız hiçbir süreci yönetemezsiniz, ölçemezsiniz." ifadelerini kullandı.

        Programda, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu da konuşma yaptı.

        Açılış konuşmalarının ardından etkinlik sponsorlarına plaketleri verildi.

        Uzmanların, akademisyenlerin, kurum ve sektör temsilcilerin bir araya geldiği Dirençli Kentler Zirvesi'nde "Kentsel Dönüşümün Ekonomisi: GYF & GYO Finansman Modelleri", "Mimari Sunum ve Yapay Zeka", "Yapısal Dönüşüm", "Sosyal Dönüşüm" ve "Sürdürülebilir Dönüşüm" başlıklı oturumlar düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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