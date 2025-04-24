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        Bursa'da İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlenecek

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek için 26 Nisan'da Ulucami'de kılınacak ikindi namazının ardından yürüyüş düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:03
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        Bursa'da İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlenecek
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        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek için 26 Nisan'da Ulucami'de kılınacak ikindi namazının ardından yürüyüş düzenlenecek.

        Platform Başkanı Murat Eryağan, yaptığı açıklamada, söz sahibi devletlerin ve uluslararası kuruluşların kör ve sağır kaldığı Gazze şeridine yapılan saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Filistin topraklarında aylardır süren saldırıların sadece sivilleri hedef almadığını aktaran Eryağan, şunları kaydetti:

        "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bombaların gölgesinde yaşam savaşı veriyor. Hastaneler, okullar, ibadethaneler bilinçli bir şekilde hedef alınıyor. Uluslararası hukukun, insan haklarının hiçe sayıldığı bu vahşete sessiz kalmak, zulme ortak olmak demektir. Bu nedenle Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak, Filistin halkının yanında olduğumuzu en yüksek sesle haykırmak için 26 Nisan Cumartesi günü bir yürüyüş düzenliyoruz.

        Ulucami'de kılınacak ikindi namazının ardından başlayacak yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak konuşmalarla son bulacak. Bu organizasyon, tepki, çağrı ve dayanışma ifadesi olarak Gazzeli kardeşlerimize 'yanınızdayız' mesajı verirken tüm vicdan sahipleri için de zulmün karşısındaki tavrını ortaya koyma fırsatıdır."

        Eryağan, insanlık onurunun çiğnenmesine sessiz kalmayacaklarını bir kez daha göstermek, zulme karşı tek yürek olmak ve Filistin halkının destansı direnişine destek vermek için bir araya geleceklerini belirterek, "Buradan, tüm vicdan sahiplerini, siyasi görüşü, yaşam tarzı ya da inancı ne olursa olsun zulme karşı gür bir ses olmaya davet ediyoruz. Gelin, insanlık onurunu savunmak için omuz omuza verelim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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