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        Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:54
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        Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.

        Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta 20 Nisan'da kolonya içtiği öne sürülen E.A. (61), bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, E.A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        E.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi altında olan E.A, hayatını kaybetti.

        İçtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen E.A'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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