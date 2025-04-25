Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

E.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi altında olan E.A, hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta 20 Nisan'da kolonya içtiği öne sürülen E.A. (61), bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, E.A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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