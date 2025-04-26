Bursa'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 21 yabancı uyruklunun 14'ünün kimliksiz olduğu, 7'sinin ise yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çalı Mahallesi'nde yabancı uyrukluların çalıştırıldığını ve onlara kalacak yer temin edildiğini belirledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, onları çalıştırdıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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