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        Bursa'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, onları çalıştırdıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:12
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        Bursa'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, onları çalıştırdıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çalı Mahallesi'nde yabancı uyrukluların çalıştırıldığını ve onlara kalacak yer temin edildiğini belirledi.

        Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 21 yabancı uyruklunun 14'ünün kimliksiz olduğu, 7'sinin ise yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

        Düzensiz göçmenlere ücret karşılığı kalacak yer temin edip çalıştırdıkları tespit edilen 3 kişiden 2'si yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis, zanlılardan D.G'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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