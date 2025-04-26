Bursa'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, onları çalıştırdıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, onları çalıştırdıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çalı Mahallesi'nde yabancı uyrukluların çalıştırıldığını ve onlara kalacak yer temin edildiğini belirledi.
Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 21 yabancı uyruklunun 14'ünün kimliksiz olduğu, 7'sinin ise yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.
Düzensiz göçmenlere ücret karşılığı kalacak yer temin edip çalıştırdıkları tespit edilen 3 kişiden 2'si yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, zanlılardan D.G'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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