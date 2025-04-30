Bursa'da "Gönlümüzdeki Türküler" konseri düzenlendi

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde sahne alan solistler ve koro "Yıldız Yıldız", "Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım" ve Anadolu'nun dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.