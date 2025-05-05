Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomotiv endüstrisi geçen ay 3,1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

        Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 146 milyon dolarlık ihracata imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotiv endüstrisi geçen ay 3,1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 146 milyon dolarlık ihracata imza attı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

        Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 284 milyon dolarla "tedarik endüstrisi" grubunda gerçekleşti.

        Geçen yılın aynı ayına kıyasla nisanda binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 895 milyon dolara gerilerken, otobüs, minibüs, midibüs dış satımı yüzde 9 artışla 240 milyon dolar oldu.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33 artışla 513 milyon dolar, çekici ihracatı ise yüzde 137 artışla 145 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 arttı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 33, Polonya'ya yüzde 39, Belçika'ya yüzde 37, Fas'a yüzde 40 ihracat artışı görüldü.

        Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım yüzde 26 azaldı. Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 29, Almanya'ya yüzde 19, Hollanda'ya yüzde 71, İsveç'e yüzde 45 ihracat düşüşü yaşandı. Birleşik Krallık'a yüzde 24, İtalya'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 100, Slovenya'ya yüzde 196, Belçika'ya ise yüzde 183 ihracat artışı gerçekleşti.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya'ya yüzde 492, İtalya'ya yüzde 141, İspanya'ya yüzde 168, Slovenya'ya yüzde 104'lük ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 16, Belçika'ya ise yüzde 29 düşüş kaydedildi.

        Çekiciler ihracatında ise Almanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa'ya üç haneli ihracat artışları oldu.

        Nisan ayında en büyük ülke pazarı olan Almanya'ya yüzde 44 artışla 529 milyon dolar dış satım yapıldı. İkinci sıradaki Fransa'ya 355 milyon dolar ve üçüncü Birleşik Krallık'a 319 milyon dolarlık ürün gönderildi.

        Verileri değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın 3'te 1'inin geride kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Ocak-nisan döneminde otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 6,5 artışla 12 milyar 635 milyon dolara ulaştı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirdik. Nisanda, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33, çekiciler ihracatı yüzde 137 arttı. Yine Almanya'ya yüzde 44, Polonya'ya yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 115 ihracat artışı yaşadık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama
        Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama
        Bursa'da lise öğrencileri "Fotoğraf Günleri" etkinliği düzenleyecek
        Bursa'da lise öğrencileri "Fotoğraf Günleri" etkinliği düzenleyecek
        Bursa'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan zanlılardan 3'ü...
        Bursa'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan zanlılardan 3'ü...
        Bursa'da baraj arazisinde tarımsal faaliyet sürdüren kişiler hakkında işlem...
        Bursa'da baraj arazisinde tarımsal faaliyet sürdüren kişiler hakkında işlem...
        Baba oğul tescilli Bursa bıçağını geleneksel yöntemlerle üretiyor
        Baba oğul tescilli Bursa bıçağını geleneksel yöntemlerle üretiyor
        Trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL ceza
        Trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL ceza