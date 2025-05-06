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        İnegöl'de balkondan düşen çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:34
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        İnegöl'de balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen çocuk yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'ta apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonunda bulunan İbrahim Ensar K. (6) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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