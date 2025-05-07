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        Bursa'da yasa dışı bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı

        Bursa'da yasa dışı şekilde bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:02
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        Bursa'da yasa dışı bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı
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        Bursa'da yasa dışı şekilde bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı.

        Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde egzotik türde hayvanların bulundurulduğunu belirledi.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığından çıkarılan arama kararlarının ardından, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yıldırım'daki adreste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanı ile 7 hognose (domuz burunlu) cinsi yılan yavrusu ele geçirildi.

        Mudanya'daki adreste ise 10'u yavru 26 Afrika gekosu (kertenkele) ile 6 yumurtaya el konuldu.

        Hayvanlar, daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

        Söz konusu hayvanları barındıran şüphelilere ise 472 bin lira idari ceza uygulandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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