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        Ata tohumuyla yetişen buğdayları tarihi değirmende öğütüyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 12 yıl önce sadece duvarları kalan tarihi değirmeni satın alarak yeniden ayağa kaldıran Halil Ayar, ailesiyle ürettiği un ve unlu mamulleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:18
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        Ata tohumuyla yetişen buğdayları tarihi değirmende öğütüyor
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 12 yıl önce sadece duvarları kalan tarihi değirmeni satın alarak yeniden ayağa kaldıran Halil Ayar, ailesiyle ürettiği un ve unlu mamulleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Bursa'da yıllarca sürücü kursu işletmeciliği yapan Halil Ayar (56), şehir stresi ve kalabalıktan kurtulmak için 2009'da dedesine ait değirmeni işletmeye başladı.

        Daha sonra yeni bir değirmen almak için araştırma yapan Ayar, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde bulunan ve 350 yıldan fazla geçmişe sahip olduğu bilinen su değirmenini 2013'te satın aldı.

        Sadece duvarları kalan tarihi değirmeni restore ettirerek ayağa kaldıran ve yeniden çarklarını döndüren Ayar, burada unların da ata tohumu buğdaylardan öğütülmesi için arayışa girdi.

        Ata tohumu araştırmalarıyla un yapımına uygun 5 tohumu tespit ederek ekim yapan Ayar, bu tohumları bölgedeki çiftçilere de dağıttı. Onların ürettiği buğdayları satın alıp bölge ekonomisine de katkı sağlayan Ayar, aile işletmesinde ürettiği un ile ekmek, erişte, tarhana gibi hamur işlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Ayar ailesi, ayrıca yıllarca özlemini duydukları, şehir stresinden uzak kaz, ördek, tavuk ve köpekleriyle doğa hayatını sürüyor.

        - 10 kişiye de istihdam sağlıyor

        İşletme sahibi Halil Ayar, AA muhabirine, sürücü kursu işletmeciliği yaptığını ancak tarım ve toprağa atadan aşina olduklarını söyledi.

        Dedesinin de tohumculuk mesleğini yaptığını belirten Ayar, "Dedemin bana nasihatleri vardı. Ondan etkilenerek bu tohumlara sahip çıkma adına bu işe başlamaya karar verdim." dedi.

        Ayar, değirmeni ailesiyle işlettiğini, 10 kişiyi de istihdam ettiklerini dile getirerek, "Gıda Güvenliği Hareketi Derneği teşvikiyle ata tohumuna yöneldim. Onların destekleriyle ata tohumlarını topladım. Bunların analizlerini yaptırdım. Bu tohumlardan un için uygun olanlarını seçtim ve bunları tarlalarında ekmeleri için köylülere dağıttım." ifadesini kullandı.

        Değirmenin tarihine ilişkin bilgi de veren Ayar, "1863 yılında Ahmet Vefik Paşa valiyken bu değirmenin kayıt altına alındığını öğrendim, tarihi bir değirmen. Daha önce ahşapmış, sonradan ben restore ettirdim." diye konuştu.

        Ayar, ürünlerde doğallıktan yana olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hiçbir kimyasal katkı kullanmıyoruz. Kadınlar hamurhanemizde bu ürünleri işliyorlar. Fırınımızda ekmeğimizi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. Daha önce büyük şehirlerde stresli bir hayat yaşadım. Kurduğum değirmen doğayla iç içe olmamı sağladı. Burada günlük hayat çok güzel. Şehrin stresi, gürültüsü, hava kirliliği yok. İnsanlara da hizmet etmek beni mutlu ediyor. Çocuklarım da çalıştıkları işleri bırakıp bu işe sahip çıkmak, bana destek olmak için yanımda çalışıyorlar. Hep beraber ailecek üretim yapıyoruz."

        Kendisinden sonra çocuklarının da bu mesleği devam ettireceğini, bu durumun kendisini mutlu ettiğini anlatan Ayar, "Türkiye'de su değirmenine ilk gıda üretim iznini ben aldım. Halkı da bu konuda teşvik ettim, eski değirmenlerin restore edilmesini istedim. Bu süreçte usta bulamayanlara usta gönderdim, kendim gidip yardımcı oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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