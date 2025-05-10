Bursa'da engelli gençlere temsili askerlik kına gecesi düzenlendi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli gençler için temsili askerlik kına gecesi düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa askeri üniformayla katılan 70 engelli, Türk bayrağıyla salona girdi.

Programda konuşan Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Samet Şahin, engelli bireylerin 1 günlük de olsa üniforma giyerek askerlik yeminini etmesinin değerli olduğunu söyledi.

Engellilera, daha sonra aileleri tarafından asker kınası yakıldı.

Programda solist Semih Ersoy sahne alırken, Orkestra Şube Müdürlüğü ekiplerince çalınan oyun havalarıyla engelli gençler ve aileleri eğlendi.

DJ performansının da yer verildiği programda, engelli gençler doyasıya dans etti.