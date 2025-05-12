Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu'ndan "Anneler Günü" programı
Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu "Anneler Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.
Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu "Anneler Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Türk tarihindeki kadınların kahramanlık hikayeleri şiir ve skeçlerle Bursalı sanatseverler için sahnelendi.
Yörük kadınların seslendirmesiyle Milli Mücadele döneminde kazanılan zaferleri ve kahramanlıkları canlandıran oyuncular giydikleri yöresel kıyafetlerle beğeni topladı.
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